Pokémon le film : Blanc - Victini et Zekrom

1 film

Au cours de leur voyage à travers la région d'Unys, Sacha et ses amis Iris et Rachid arrivent à Eindoak, une cité construite autour du château appelé l'Épée du Val. Les trois Dresseurs viennent pour participer au tournoi annuel de la cité. Sacha réussit à décrocher la victoire grâce à l'aide inattendue du Pokémon fabuleux, Victini ! Il s'avère que ce dernier possède un lien particulier avec ces lieux... Jadis, le château surplombait le Royaume du Val, et l'alliance formée entre Victini et le roi garantissait la protection des habitants. Mais le royaume a disparu, ne laissant derrière lui que de puissantes reliques et des Pokémon des temps anciens. Damon, un descendant du Peuple du Val, veut faire renaître le royaume avec l'aide de Symbios. Sa quête l'a mené jusqu'aux confins d'un désert hostile, et il a convaincu le Pokémon légendaire Reshiram de lui prêter son aide. Damon compte piéger Victini pour utiliser son pouvoir, mais son plan prend une tournure désastreuse et menace Eindoak ! Sacha pourra-t-il exprimer la force de son idéal pour convaincre le Pokémon légendaire Zekrom de l'aider à stopper Damon et sauver Victini ? Une aventure jamais vue dans le monde de Pokémon vous attend ! © Gulli