Le documentaire retrace la vie de la princesse Latifa et révèle comment elle avait planifié son évasion depuis plus de sept ans. Loin de vivre un de conte de fées, elle était surveillée en permanence par son père, l'influent Cheikh Mohammed Al Maktoum, Premier ministre des Émirats Arabes Unis et avait été séquestrée et torturée pour une précédente tentative de fugue ! Mais le film enquête aussi sur le mystère de Shamsa, sœur aînée de Latifa, qui a disparu des rues de Cambridge en 2000 après avoir fui le manoir britannique de la famille, à Surrey. Et si l'image de Dubaï qui nous est vendue - soleil d'hiver et hôtels de luxe - cachait une dictature brutale et des atteintes aux droits de l'homme ? Un pays où la surveillance, l'emprisonnement et la torture sont monnaie courante ; où les touristes peuvent facilement être inquiétés pour la moindre violation de lois ultra conservatrices. Le 05 mars 2020, deux ans après la capture de Latifa, la Cour Suprême britannique a déclaré que le Cheikh Mohammed était responsable de l'enlèvement et l'incarcération de Latifa et de Shamsa...