Éric Antoine : la folie douce

1 documentaire

Éric Antoine est le magicien-humoriste le plus célèbre de France. À 42 ans, il est désormais une star de la scène et de la télévision. C'est un public familial qui vient le voir en spectacle dans les Zéniths et qui le regarde dans La France a un incroyable talent. Il fait partie des artistes qui remplissent les plus grandes salles de spectacle de France. Récemment entré au musée Grévin, cet artiste très populaire a su conquérir son public au fil des années. Thierry Colby l'a suivi pendant un an, de Paris à Aix-en-Provence en passant par Chamonix, Montréal, Montreux ou encore Marrakech. Un portrait qui retrace le parcours d'un artiste passionné par son métier mais aussi d'un homme qui essaye de se consacrer à sa famille et ses amis. Pour la première fois, ses proches parlent de lui : sa femme, sa sœur, son frère mais aussi Michel Drucker, Michaël Grégorio, Jérémy Ferrari, Jeff Panacloc, Kev Adams ou Anne Roumanoff. © COSMOPOLITIS PRODUCTIONS