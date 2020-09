Nouveau Nouveau Téléfilm | Romance

Romance au paradis

Ellie, jeune kinésithérapeute, est accueillie aux îles Fidji par Neal, le coach de Jordan, un champion de tennis exécrable. Après un terrible accident de voiture, ce dernier s'est exilé dans ce paradis pour faire sa rééducation afin de reprendre la compétition. Si les premières séances se déroulent dans un climat tendu, Jordan et Ellie passent de plus en plus de temps ensemble… © Funwood Media Iberica