Entre 2008 et 2012, neuf hommes ont été condamnés pour avoir violé quarante-sept adolescentes dans la ville de Rochdale. Trois d'entre elles racontent leur innocence brisée et leur expérience traumatisante, victimes à la fois d'un réseau de trafic sexuel et de la faillite générale du système social, policier et judiciaire au Royaume-Uni. © BBC STUDIOS FRANCE