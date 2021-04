Saison 1 épisode 1

Le docteur Beaumont Rosewood (Morris Chestnut) est considéré comme le meilleur pathologiste privé de tout Miami. À la tête d'un laboratoire d'expertise médico-légale, il est capable de faire parler un corps sans vie comme personne et apporte son précieux savoir-faire aux forces de police... Pour trouver des indices invisibles et résoudre les crimes les plus mystérieux, Rosewood fait équipe avec l'enquêtrice Annalise Villa (Jaina Lee Ortiz), réfractaire à son charme de prime abord... © 20th Century Fox

