Jeunesse | Pour les plus grands | Dessins animés

Les filles, venant juste de franchir le portail rose, sont maintenant à l'intérieur... les chambres de la reine ?! Et il y a la reine - saine et sauve - applaudissant et félicitant les filles aux côtés de Brystal et Peola. On dirait que l'amitié, ...