Musique

Faire de son mieux pour Prince, c'était passer des heures enfermé dans ses studios de Paisley Park. Il faisait tout, jouait de plus d'une vingtaine d'instruments. Il commençait par le piano et finissait par la voix. Et derrière la console, les ingénieurs du son se relayaient toutes les 8 heures pour suivre sa cadence infernale de création. Il y a 10 ans, le magazine Rolling Stones l'a nommé artiste le plus productif du monde. 30 albums studios en près de 40 ans de carrière. Prince était aussi son propre producteur. Il voulait avoir le contrôle sur sa musique et sur sa diffusion aussi. Il a été l'un des premiers à se servir d'internet, avant de s'en éloigner. Il a aussi été la première mega star a claquer la porte d'une major. Un perfectionniste, avant-gardiste, et indépendant, qui a imposé un style, mélange de rock de funk de R'n'B. Une sorte de Purple pop.