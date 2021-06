The Good Karma Hospital

18 épisodes

Après avoir essuyé une rupture difficile, le médecin Ruby Walker décide de prendre un nouveau départ en partant travailler en Inde. Sur place, alors qu'elle s'attendait à un décor paradisiaque, elle doit s'adapter aux conditions difficiles de son nouveau lieu de travail : un hôpital surchargé, en manque de ressources et géré par une femme excentrique. Entre enthousiasme, anxiété, histoires de corps et histoires de cœur, entrez dans le quotidien des médecins et patients de l'hôpital Good Karma ! © Banijay Productions France