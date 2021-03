Saison 1 épisode 1

À Millwood, un groupe de lycéennes développe d'étranges troubles neurologiques. La société Big Pharma, désignée coupable par les habitants, envoie son avocate, Joanna Hanley, la fille du PDG et originaire de Millwood. Après avoir gagné son procès et prouvé l'innocence de la société de son père, Joanna décide de rester pour défendre les adolescentes et faire la lumière sur cette affaire. © E1 Television International