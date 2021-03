Trop souvent privées d'éducation, d'accès aux soins, de revenus et victimes de violences sexuelles, les femmes sont les plus touchées par le sida. Le virus reste aujourd'hui encore la première cause de mortalité chez les femmes entre 15 et 49 ans. Mais ce constat n'est pas une fatalité, c'est pourquoi Sidaction s'engage à favoriser les programmes de recherche et d'actions dédiés aux femmes...