Documentaire

Dans ce nouveau magazine, partez à la découverte de femmes et d'hommes qui consacrent leur vie à sauver celle des animaux. Toujours prêts à leur venir en aide et les protéger de propriétaires malveillants, suivez au plus près le quotidien hors-normes de ces professionnels dévoués. Vétérinaires, neurochirurgiens, spécialistes ou encore experts, ils ne reculent devant rien face à des animaux en détresse. Hélène Gateau, vétérinaire et chroniqueuse experte, vous propose de rencontrer ces héros. Pour le premier numéro, Hélène Gateau vous donne rendez-vous au centre hospitalier de Nantes, à la rencontre d'Alexandre, un neurochirurgien prêt à intervenir sur les voies respiratoires d'un bouvier bernois et à reconstruire l'intérieur de sa gorge avec une prothèse... En Normandie, découvrez Stéphanie qui a tout quitté pour ouvrir un refuge dédié aux animaux handicapés. Mouton tétraplégique, taureau aveugle, chien amputé... elle est aux petits soins pour ces 130 protégés et s'apprête à offrir une prothèse à l'un d'eux... Aymeric, lui, sillonne les routes corses pour venir en aide aux éleveurs en détresse. Il nous fait partager la mise bas d'une truie ; une nuit blanche éprouvante ! Au parc zoologique de la Bourbansais en Bretagne, Florence, spécialiste de la faune sauvage, doit endormir une girafe pour examiner une tumeur. Une mission périlleuse car l'animal pourrait se blesser. Suivez également le quotidien de Minh, l'un des experts français des nouveaux animaux de compagnie, à la clinique vétérinaire Frégis, près de Paris. Une mission insolite l'attend : opérer un poisson rouge !