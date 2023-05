Après "Spider-Man : New Generation" (Oscar du Meilleur Film d’Animation en 2019), Miles Morales est de retour dans "Spider-Man : Across the Spider-Verse". Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le Multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d’en protéger l’existence. Mais lorsque les héros s’opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus. ©2023 CTMG. © & ™ 2023 MARVEL.