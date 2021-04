Chaque année, dans notre pays, 3 millions de femmes déclarent être victimes de harcèlement de rue. Un terme aujourd'hui bien connu et qui a encore pris de l'ampleur pendant le confinement. Partout, sur les réseaux sociaux, les témoignages de femmes se sont multipliés, rapportant leurs expériences d'agressions verbales ou physiques pendant leurs rares sorties dans l'espace public. En l'absence de témoins ou de lieux ouverts pour se réfugier, le sentiment d'insécurité des femmes dans la rue a explosé. La rue apparaît souvent comme un territoire masculin, où la femme est minoritaire, ne fait que passer, n'a pas sa place. Dans certains quartiers, à certaines heures, marcher seule dans la rue, quand on est une femme, relève du parcours du combattant. Face à cette recrudescence d'agressions, le gouvernement a annoncé le 21 mai 2020 un plan pour renforcer la lutte contre le harcèlement de rue : arrêt de bus à la demande, commerces partenaires pour permettre aux victimes de demander de l'aide, partenariat avec les services de VTC… Des mesures de protection qui viennent compléter la loi promulguée en août 2018 destinée à verbaliser l'outrage sexiste. Cette loi a donné lieu à plus de 700 contraventions en un an. Un chiffre qui ne règle, hélas, pas le problème. Dans ce documentaire, nous irons à la rencontre de celles et ceux qui se mobilisent chaque jour pour construire une ville plus égalitaire. Que fait-on aujourd'hui, concrètement, pour lutter contre le harcèlement de rue et permettre aux femmes de se sentir à leur place dans l'espace public ? Comment faire de la rue un espace où hommes et femmes sont égaux et où les femmes n'ont plus peur ? Cours de récréation sans terrain de foot, course à pied 100% féminine, mobilier urbain nouvelle génération… Chaque ville y va de sa tentative pour proposer à ses habitantes un espace public plus sécuritaire, en s'inspirant notamment du modèle avant-gardiste de Vienne, en Autriche. Mesures gadgets ou véritables solutions ? Pour comprendre la ville d'aujourd'hui et imaginer celle de demain, nous sillonnerons la France à pied, en bus ou en métro. En nous projetant dans une ville où la rue nous appartient. À tout.e.s !