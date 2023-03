Alors qu’ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féérique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s’engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. Dans sa quête, il peut compter sur l’aide du champignon Toad et les conseils avisés, en matière de techniques de combat, de la Princesse Peach. Crédits visuels ©2022 NINTENDO AND UNIVERSAL STUDIOS © Universal Studios