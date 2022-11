Chaque année au Canada, des centaines de femmes autochtones sont arrachées à leur famille. Certaines sont brutalisées, d'autres sont tuées, et la plupart sont toujours portées disparues. Alors que le nombre de disparitions ne cesse d'augmenter, il est plus que jamais nécessaire d'agir. Politiciens, médias, forces de l'ordre et familles de victimes se mobilisent pour trouver des réponses et obtenir justice. © Flame Distribution limited