Opération mariage

1 téléfilm

Abandonnée par son fiancé juste avant son mariage, Billie a créé une association dans le but de redistribuer les excédents des mariages aux hôpitaux. Elle rencontre alors Max et Jess qui, face à leurs différends, ont annulé leur union. Mais Charlie, le frère de Max, demande de l'aide à Billie pour réconcilier le couple… © Reel One