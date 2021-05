Tempête à Las Vegas

Pour les vacances de printemps, les étudiants partent faire la fête à Las Vegas. Et bien sûr, le freluquet Nelson est mis de côté par tous ses copains bodybuildés, sauf par Oren, son pote de toujours. Lorsque l'un d'entre eux vole l'épée de Thoutmosis III dans un hôtel, il déclenche une vieille malédiction entraînant une gigantesque tempête de sable. Pour empêcher la destruction programmée de Las Vegas, Nelson et Oren doivent trouver une urne sacrée et un messager de l'ombre... © Starz Media

