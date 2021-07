Trouver l'amour à Valentine

1 téléfilm

À la mort de son père, Kennedy Blaine hérite d'un ranch dans la petite ville de Valentine au Nebraska, qu'elle n'avait jamais vu à cause de conflit familiaux. Partie sur place dans l'intention de le vendre, Kennedy rencontre June et son fils Derek, le contremaître du ranch, et va tomber sous le charme de la ville et de ses habitants... © Fremantlemedia