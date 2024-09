India a une passion : la danse. Une ambition : danser à Broadway. Un handicap : elle est muette. Le samedi soir, dans une boîte de nuit new-yorkaise, elle affronte les plus grands DJs et quelle que soit la musique, elle garde le tempo et met le public à genoux. Un soir, dans la foule, un jeune scientifique la découvre, fasciné. Avec elle, il inventera un système qui lui permettra de danser, de s’exprimer et d’aimer... © 2000 Leeloo Productions