Londres, 1941. Vera Philips, chanteuse de cabaret, tombe sur son premier amour, Dylan Thomas. Ce dernier, poète et écrivain, s'est marié depuis à la belle Caitlin. Les deux femmes deviennent à la fois amies et rivales, et une certaine ambiguïté apparaît au sein du trio... Inspiré de l'histoire vraie du poète Dylan Thomas. © SWIFT PRODUCTIONS

Voir plus d'infos