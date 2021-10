Football - Équipe de France féminine

2 matchs

Les matches des Bleues pour les qualifications de la Coupe du monde féminine de football 2023 débutent. Les joueuses de Corinne Diacre commencent leur saison 2021-2022 par un premier match à l'extérieur, en Grèce. Membre du groupe I avec le Pays de Galles, l'Estonie, la Grèce, le Kazakhstan et la Slovénie, dix rencontres sont prévues pour Amandine Henry et ses coéquipières. Les Bleues sont déterminées et n'ont qu'un seul objectif : remporter tous leurs matches pour terminer en tête de leur groupe et se qualifier pour la phase finale qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. © METROPOLE TELEVISION