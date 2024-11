Le 6 janvier 2021, Donald Trump était encore pour quelques jours à la tête des États-Unis. Ce jour-là avait lieu la réunion du Congrès qui devait entériner définitivement la victoire du candidat démocrate Joe Biden. Victoire que Trump contestait vigoureusement et publiquement, en considérant que l’élection lui avait été volée. Un grand rassemblement se préparait à Washington en soutien à Trump. Il tweeta « Be there. Will be wild ». Que s’est-il finalement passé ? Ce film documentaire raconte la chronologie de ce 6 janvier 2021, jour de l’assaut du Capitole, à travers six récits-témoignages personnels et avec des images au cœur de l’événement. Jamie Raskin, membre du Congrès, Robert J. Contee III, chef de la police métropolitaine, les officiers de police Daniel Hodges et Christina Laury, le photographe Mel D. Cole et la responsable de la communication auprès d’un membre du congrès, Erica Loewe, ont tous les six vécu l’évènement de l’intérieur et livrent un récit poignant de cette journée qui a secoué les États-Unis. © A24