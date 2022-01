Familles extraordinaires

1 magazine

On les regarde d'un drôle d'œil, on les envie ou on les plaint. En tous cas, toutes ces familles nous touchent et nous surprennent. C'est avec curiosité et bienveillance qu'on découvre leur univers. Car ces familles extraordinaires sont fières d'être différentes et de transmettre à leurs enfants les valeurs qui font leur force. Alors, comment assument-elles leur singularité ? Quelle importance accordent-elles à leurs traditions et à leur apparence ? Et comment se font-elles accepter dans leur environnement ? © C PRODUCTIONS