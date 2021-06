Divertissement | Cuisine | Compétition

Pendant 18 semaines, vous avez appris à les connaître et à les aimer. Vous avez assisté à leurs succès et leurs échecs, à leurs joies et leurs peines. Mais quand les feux sont éteints et les projecteurs débranchés, comment s'est déroulée cette aventure hors norme ? Candidats, jury et chefs invités, nous les avons suivis en immersion pendant les deux mois de tournage. Embarquez dans un voyage inédit au cœur des coulisses de Top Chef pour revivre les moments les plus intenses de la saison, au plus près des candidats et des membres du jury, et découvrir ainsi la face cachée du concours.