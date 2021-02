Divertissement | Cuisine | Compétition

Cette année, dans Top Chef : les grands duels : les gagnants des grands duels de l'an dernier viennent remettre leur titre en jeu face aux candidats emblématiques de la dernière saison de Top Chef. Chaque semaine, ils vont s'affronter et devoir sublimer deux produits de notre terroir afin de proposer des assiettes gourmandes, créatives et gastronomiques. Leur objectif : convaincre et épater François-Régis Gaudry, le critique culinaire le plus exigeant de France, mais également les producteurs de ces produits. Cette semaine, la compétition opposera Thibault Sombardier, chef étoilé et ancien candidat de la saison 5 de Top Chef, qui vient défendre son titre face à Mallory Gabsi, jeune prodige belge et demi-finaliste de Top Chef 11. Tous deux devront réaliser une première assiette qui aura pour but de sublimer la côte de veau d'Aveyron et du Ségala et, lors du second défi, la pomme de terre mitraille. Clémence, l'éleveuse de veaux, et Pierre-Yves, le producteur de pommes de terre, seront aux côtés de François-Régis Gaudry pour déguster et juger les assiettes des candidats. Alors, qui de Thibault ou de Mallory remportera ce grand duel ?