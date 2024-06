Aujourd'hui|16:23

Triplé de rêve

Terence s'évade du WOOHP crée son gang, qui se fera appeler les "Nouveaux Ultraméchants pour liquider les Spies", alias les NULOS. Pendant ce temps, Clover, Sam et Alex ont toutes les trois rencontré le garçon de leurs rêves. Des triplés, plus précisément. Mais au fur et à mesure que les Spies passent plus de temps avec leurs petits amis respectifs, un phénomène bizarre commence à se produire : les garçons se mettent à ressembler de plus en plus aux Spies. Totally Spies ! ©2024 Banijay Kids & Family Audio and Publishing Basé sur la série "Totally Spies !" saison 4 produite par Zodiak Kids & Family France et Animation Mystere