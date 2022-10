Au plus proche des familles, ce film propose une plongée d’une année aux côtés de trois personnes transgenre : Emma, 63 ans, Aéla, 34 ans, et Zach, 18 ans. Trois histoires différentes, trois générations qui, selon leur époque, ont dû se libérer d’un corps qui emprisonnait leur véritable identité. Un combat qu’ils ont mené avec ou sans le consentement de leurs proches et pour lequel ils ont tous accepté de témoigner face caméra. © POTICHE PROD