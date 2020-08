Nouveau Nouveau Film | Action

Triple Cross

Le cambrioleur Eddie Chapman est arrêté à Jersey par la police anglaise et jeté en prison. Quelques années plus tard, la guerre éclate et l'armée allemande envahit l'île. Décidé à sortir de prison, il propose ses services et devient agent des services secrets allemands. Parachuté en Angleterre, il prend contact avec les services secrets britanniques. C'est le début de la formidable odyssée d'Eddie Chapman, perceur de coffres-forts et agent double. © Sunday Films