Nouveau Nouveau Téléfilm | Romance

Trouver l'amour à Rome

Californienne riche et gâtée par son père, Emma rencontre Nick, un joueur de tennis italien, et décide de tout quitter pour le rejoindre à Rome. À l'aéroport, ses bagages étant perdus, Emma sollicite l'aide d'Alex, qui travaille aux objets trouvés. Démunie et à court d'argent, elle va grâce à lui obtenir une place de serveuse dans un café italien et travailler pour la première fois de sa vie… © Free Dolphin Entertainment