Un Noël romantique

1 téléfilm

Maggie, employée dans une maison d'édition, adore former des couples parmi ses amis quand elle sent que les gens sont faits pour être ensemble. Ainsi, elle aide sa patronne Amanda qui cherche un compagnon pour la fête de Noël de la société. L'arrivée de Jaxson Jones, auteur de best-sellers et ex-fiancé de Maggie, la force à se focaliser sur ses propres sentiments… © FUNWOOD MEDIA IBERICA