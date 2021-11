Noël entre filles

1 téléfilm

Peu avant Noël, Sarah, Cat et Riley, trois meilleures amies d'enfance, se réunissent dans la maison de Sarah, qu'elle doit mettre en vente suite à son divorce. Les trois amies vont se soutenir et tout mettre en œuvre pour empêcher la vente de la maison, qui représente tous leurs souvenirs d'enfance, et ainsi sauver l'esprit de Noël… © REEL ONE ENTERTAINMENT