Top chef

7 émissions

Pour cette 13ème saison, une nouvelle ère s’ouvre dans l’histoire du concours : une seule limite pour les candidats cette année, leur imagination. Les 15 candidats vont relever des défis inédits grâce à leur capacité à inventer des plats toujours plus surprenants. Les chefs les plus créatifs du monde viendront partager leur univers et challenger les candidats sur le thème qui a fait leur renommée. Un nouveau juré fait son entrée dans le concours, Glenn Viel rejoint le prestigieux jury déjà composé de Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet. © STUDIO 89