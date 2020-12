D'un Noël à l'autre

1 téléfilm

Pendant des années, les parents d'Olivia Anderson et ceux de Jeff passaient les vacances de Noël à Hawaï où les deux enfants, devenus ados, ont échangé leur premier baiser. Lorsqu'ils se revoient au même endroit 20 ans plus tard, Olivia et Jeff retrouvent leur ancienne alchimie mais des circonstances les poussent à être séparés de nouveau... © Walt Disney Company / Warner Bros