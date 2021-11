Un Noël (presque) parfait

Jeunes mariés, Cynthia et Steven s'apprêtent à recevoir les membres de leur famille pour célébrer Noël lorsqu'ils apprennent, chacun, une nouvelle bouleversante : Cynthia est enceinte et Steven est viré de son cabinet d'avocats pour avoir refusé de défendre un malfrat. Alors que la belle-mère de Cynthia débarque plus tôt que prévu et que les galères d'organisation s'enchaînent, Cynthia et Steven n'arrivent pas à trouver l'intimité nécessaire partager leur nouvelle... © MUSE ENTERTAINMENT ENTERPRISES

Voir plus d'infos