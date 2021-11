Mon beau sapin

1 téléfilm

Enfant, Molly écrivait des histoires dans l'exploitation de sapins de Noël de ses parents. Vingt ans plus tard, Molly travaille à New York comme assistante d'édition mais rêve toujours d'écrire des romans. Alors que ses parents sont sur le point de revendre leur exploitation, Molly découvre que le sapin de Noël de son patron provient de la ferme familiale ; celui même qu'elle avait sauvé de l'abattage 20 ans plus tôt... © RHI ENTERTAINMENT INC