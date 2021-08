Rendez-vous dans sept ans

1 téléfilm

Lauren, Tom, Jane et Peter célèbrent l'obtention de leur baccalauréat et enterrent, pour l'occasion, une capsule temporelle avec leurs objets préférés. Sept ans plus tard, Tom, devenu prof d'histoire dans le même lycée, apprend qu'un parking va être construit et invite ses anciens amis à venir déterrer la capsule ; l'occasion de réveiller d'anciennes passions et ne plus se quitter… © Daro Film Distribution