Gage d'amour pour toujours

1 téléfilm

Propriétaire d'une bijouterie, Kate conçoit des bagues de fiançailles et alliances et adore son métier. Lorsque son premier amour, Jaimie, lui propose un poste en or comme créatrice dans une grande chaîne de bijouterie, Kate est séduite par l'idée mais hésite à tout quitter pour ce projet… © REEL ONE ENTERTAINMENT