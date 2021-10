Céline Dion : l'histoire secrète de ses tubes

1 documentaire

Plongée dans l'univers de Céline Dion ! Les auteurs-compositeurs et producteurs qui ont travaillé aux côtés de la chanteuse sur trois de ses succès révèlent les secrets de leur création : de la ballade révolutionnaire de 1996 « Because you loved me », au classique envoûtant « It's all coming back to me now », et sa reprise unique de « I drove all night », devenue un tube de dancefloor... Retrouvez trois singles qui ont fait de l'enfant star au Québec une superstar internationale ! © @ Viacom