Magazine Les États-Unis, première puissance économique du globe, concentrent à eux seuls un quart des richesses produites dans le monde. Un pays aux dimensions XXL, grand comme vingt fois la France et qui bat des records de démesure dans tous les domaines. Fiers de leur mode de vie basé sur la consommation de masse, des millions d’Américains refusent délibérément de se soucier des questions environnementales. Alors que le pays est le deuxième plus gros pollueur de la planète derrière la Chine, la moitié des Américains nie purement et simplement le changement climatique. Certains revendiquent même leur droit à polluer à outrance. Comme les adeptes du « Coal Rolling » qui n’hésitent pas à trafiquer leur moteur diesel pour polluer davantage... À Salt Lake City dans l’Utah, des coachs de vie, comme Keaton Hoskins alias Monsieur Muscle, suivi par des millions de gens, prônent une surconsommation débridée et sans le moindre respect pour l’écologie. Question alimentation, les États-Unis ne font pas non plus dans la modération. Alors que le pays compte le plus d’obèses au monde (près de 35 % de la population est en situation d’obésité), l’Amérique se passionne pour des concours de nourriture, organisés comme des ligues sportives. Nick et Mikki, un couple de mangeurs professionnels baptisé le « Hungry Couple », sont devenus des stars de la discipline et gagnent des dizaines de milliers de dollars en engloutissant des hots dogs, des épis de maïs ou des burgers en un temps limité. En ce qui concerne les armes à feu, les ventes explosent : + 20 % en 4 ans, alors que les tueries de masse font des milliers de victimes chaque année. Pour en vendre encore plus, des influenceurs pro arme d’un nouveau genre ont fait leur apparition. Comme Autumn Fry, une jeune fille de 11 ans, qui inonde les réseaux de ses vidéos où elle teste des fusils mitrailleurs, sous l’œil amusé de ses parents Dans ce documentaire, nous sommes allés à la rencontre de ces hommes et de ces femmes pour qui Amérique rime avec sans limite. Des Américains qui ne rêvent que de consommer toujours plus, peu importe les conséquences pour leur santé ou la planète. À la veille d’une possible réélection de Donald Trump qui finirait de les décomplexer, jusqu’où iront ces Américains ? À la suite : "USA : être pauvre dans le pays le plus riche du monde". C'est le grand paradoxe américain. Le pays le plus riche du monde est aussi celui où la pauvreté progresse le plus. 43 millions d’Américains vivent aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté. C’est deux fois plus qu’il y a cinquante ans. Et l’on compte 1,5 million d’enfants sans domicile fixe, soit trois plus que lors de la Grande Dépression. Chaque jour, alors que la croissance économique augmente, de nouveaux déclassés se retrouvent à la rue. Ce sont les "working poors". Ils ont un emploi, mais n'arrivent plus à payer leur loyer ou rembourser leurs crédits. La plupart n’ont d’autre solution que de dormir dans leur voiture, dans des foyers ou dans des motels bas de gamme...