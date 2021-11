USA : le scandale des enfants en prison

65 000 mineurs sont détenus aux États-Unis. Dès l'âge de 9 ans, un enfant peut être arrêté et jeté en prison. Seul pays au monde à ne pas avoir ratifié la Convention Internationale des Droits de l'enfant, l'Amérique juge ses enfants comme des adultes. De nombreux mineurs purgent ainsi leur peine dans des prisons d'adultes où ils ont cinq fois plus de risques d'être violés et où leur taux de suicide est dix fois plus élevé que la moyenne. Certains sont même condamnés à perpétuité. La plupart des mineurs condamnés aux États-Unis se retrouvent toutefois dans des prisons pour enfants. Nos équipes ont eu accès à deux prisons, conçues spécialement pour eux. La première, située au Texas, accueille des jeunes détenus de 12 à 21 ans. Elle organise des visites de lycéens pour leur montrer l'horreur du lieu et les dissuader de commettre des crimes. La seconde, dans l'Utah, a choisi une manière plus humaine en tentant de les réinsérer. Mais les méthodes qui se heurtent parfois au système judiciaire américain ne sont pas toujours simples à appliquer. Une fois dehors, comment ces enfants réussissent-ils à vivre ? Quelles conséquences physiques et psychologiques devront-ils subir ? Nous avons rencontré d'anciens détenus qui ont passé une partie de leur adolescence derrière les barreaux. Leurs histoires sont poignantes. Enfin, nous avons pu interviewer, dans sa cellule, un jeune homme condamné à 40 ans de prison, alors qu'il n'avait que 16 ans. Quelles sont ses conditions de détention au quotidien et comment pense-t-il tenir jusqu'à sa libération, prévue dans trente ans ? Enquête sur un pays qui a choisi la manière forte pour punir sa jeunesse, parfois à la limite des droits fondamentaux. © NOVA PRODUCTIONS

