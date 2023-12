Avec le W9 Urban Arena, vivez une soirée musicale incroyable : un événement inédit au cœur de l'immensité de l'Accor Arena, présenté par Issa Doumbia et Zahra Harkat. Retrouvez le meilleur de la musique urbaine avec un line-up exceptionnel au cœur d'une salle de concert mythique. Ce sont les artistes les plus écoutés en France aujourd'hui : ils réalisent le plus d'écoutes et de vues en ligne. Les artistes de ce soir totalisent à eux seuls plus de 1,4 milliards de vidéos vues ! © DEEPLY SUPERFICIAL - THIERRY LACHKAR