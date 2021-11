Il était l’un des producteurs les plus puissants d’Hollywood, il est désormais un prédateur sexuel discrédité. Pendant plus de 30 ans, des allégations choquantes d'agression et de manipulation ont pesé sur Harvey Weinstein. Aujourd'hui, ses victimes ont enfin obtenu justice. Retour sur l’un des plus grands scandales que l’industrie cinématographiques ait connu. © PARADE MEDIA GROUP LIMITED

