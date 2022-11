Doigby et Henry Tran, streamer et influenceur, recevront des experts et des invités de tous univers confondus. Ensemble, ils donneront les clés pour mieux comprendre les enjeux climatiques et apporter des conseils adaptés sur des thématiques liées à notre quotidien telles que la gestion des ressources naturelles, la mode durable, le transport, l’agriculture ou encore le sport. Au programme : 7h de live diffusées de 10h à 17h avec des talks, jeux, challenges, flashs info, ateliers et de belles surprises pour rythmer cette journée exceptionnelle dédiée à la planète ! © 909 PRODUCTIONS