« Territoire » : désigne la France métropolitaine (Corse comprise), Monaco et Andorre (DROM-POM-TOM-COM non compris).

« Application » : désigne l’application du Service 6play, édité par M6 Distribution et mise à la disposition du public via l’App Store® et le Play Store® au vue de permettre aux utilisateurs d’accéder au Service 6play sur les terminaux mobiles, sous système d’exploitation iOS et Android.

« Abonnement » : désigne la souscription à une ou plusieurs Chaine(s) Premium accessible(s) dans le cadre du Service 6play et qui permet, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle, de visionner sur ordinateur, tablette et smartphone, au cours d’un mois donné et à un moment choisi par l’utilisateur les Programmes Premium proposés par ladite(lesdites) chaîne(s).

article 1 : objet

Le Service 6play du Groupe M6, comprend notamment les services de télévisions de rattrapage (« Replay »), les services de VOD, les « directs » de certaines Chaînes du Groupe ainsi que d’autres services vidéos et interactifs, lequel est accessible via internet notamment à l’adresse URL www.6play.fr/, ainsi que via son Application dédiée pour tablettes et smartphones, édité et hébergé par M6 Distribution, société par actions simplifiée au capital de 740 232 Euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 414 549 469, et dont le siège social est situé au 89, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92 575 cedex), TVA Intracommunautaire : TVA FR 70 414 549 469 ; Tel n° 01 41 92 61 61 ; et dont le Directeur de publication est M. Valéry GERFAUD en sa qualité de Directeur Général.

Les présentes CGA ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Groupe M6 fournira sur le Territoire à l’Abonné, qui l’accepte, l’accès aux Programmes Premium sur les supports de réception suivants : ordinateur, tablette et smartphone. L’Abonnement et l’utilisation d’une Chaîne Premium implique de la part de l’utilisateur une acceptation totale et inconditionnelle de l'ensemble des présentes CGA. Si l’utilisateur ne souhaite pas acceptez ces CGA, il ne pourra s’abonner.

Les CGA applicables sont celles en vigueur lors de la souscription à l’Abonnement. Toutefois, M6 Distribution peut faire évoluer librement et à tout moment les CGA afin de les adapter aux évolutions du Service 6play et/ou de son exploitation. Ces modifications sont portées à la connaissance des utilisateurs par leur simple mise en ligne et sont réputées acceptées sans réserve.