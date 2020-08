M6 Distribution Digital informe les Utilisateurs que les CGU et la Politique de Protection de la Vie Privée peuvent être modifiées à tout moment. Ces modifications étant portées à la connaissance des Utilisateurs par leur simple mise en ligne sur le Service, ceux-ci s’engagent à les consulter régulièrement. M6 Distribution Digital s'engage à ce que les présentes CGU et la Politique de Protection de la Vie Privée soient présentes, à tout moment, sur le Service, sous réserve de l’éventuelle indisponibilité de celui-ci.

Les CGU et la Politique de Protection de la Vie Privée applicables sont celles en vigueur lors de la connexion et de l'utilisation du Service 6 Play par l'Utilisateur.

La Politique de Protection de la Vie Privée explique (i) l’origine et la nature des données collectées par M6 Distribution Digital à l’occasion de la navigation de l’Utilisateur sur le Service 6 Play (et/ou à l’occasion de l’utilisation des Services Complémentaires proposés par M6 Distribution Digital sur le Service 6 Play), (ii) la raison de leur collecte, (iii) la façon dont M6 Distribution Digital les utilise et (iv) les droits dont l’Utilisateur dispose sur ces données conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite loi « Informatique et Liberté »). Le fait d’utiliser le Service 6 Play et/ou les Services Complémentaires emporte l’adhésion pleine et entière par l’Utilisateur des CGU en vigueur lors de la connexion. Tout Utilisateur ne souhaitant pas adhérer aux CGU et à la Politique de Protection de la Vie Privée en vigueur lors de la connexion, dans leur intégralité, doit impérativement s'abstenir d'utiliser le Service 6 Play.

En fonction de l’actualité des programmes diffusés sur les services de télévision du Groupe M6 ou sur 6 Play, des services interactifs complémentaires, éventuellement temporaires, sont susceptibles d’être proposés et peuvent impliquer l’utilisation de Fonctionnalités Interactives et/ou d’Evènements Synchronisés (ci-après les « Services Complémentaires »). Dès lors que les Services Complémentaires sont accessibles en tout ou partie depuis le Service 6 Play, les modalités particulières relatives à l’accessibilité et à l’utilisation de ces derniers sont annexées aux présentes CGU et en font partie intégrante. Toute utilisation du Service 6 Play et/ou des Services Complémentaires par toute personne physique ou morale (ci-après les "Utilisateurs") s'effectue dans le cadre de règles et modalités fixées par les présentes CGU et par la Politique de Protection de la Vie Privée accessible via le lien suivant : https://www.6play.fr/politique-de-confidentialite .

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après dénommées "CGU") régissent l'utilisation du service 6 Play du Groupe M6, comprenant notamment les services de télévision de rattrapage (« Replay »), les services de VOD gratuite, les « directs » de certaines chaînes du Groupe, ainsi que d’autres services vidéos et interactifs, détaillés le cas échéant de manière complémentaire en Annexe, ci-après ensemble dénommés le "Service 6 Play", lequel est accessible via des applications dédiées pour tablettes et smartphones, et via Internet notamment par le site ayant pour adresse URL www.6play.fr , le site étant édité par M6 Distribution Digital, société par actions simplifiée au capital de 30 862 Euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 538 650 458 et dont le siège social est situé 89 avenue Charles De Gaulle à Neuilly Sur Seine (92575 Cedex) ; Tel n° 01 41 92 61 61

Le Service 6 Play est d’accès gratuit. Il peut cependant inclure des liens vers d’autres services distincts et d’accès payant édités par M6 Distribution Digital et soumis à d’autres conditions d’utilisation.

Le Service 6 Play met à la disposition des Utilisateurs divers outils de recherche, d'inventaire et de présentation des Vidéos, notamment par genre, titre, date, popularité, etc ; ainsi qu’un accès thématique aux différents contenus (humour, vie quotidienne, beauté, etc.).

M6 Distribution Digital demeure seul décisionnaire des Vidéos mises en ligne, ainsi que de l’ensemble des modalités de mise à disposition de celles-ci et du Direct aux Utilisateurs, notamment les restrictions géographiques et temporaires, les modes de représentation, les publicités associées, etc.

II. 1. Création du Compte 6play

Il est rappelé que l’accès et l’usage de certaines Fonctionnalités Interactives du Service 6 Play sont réservés aux seuls Utilisateurs ayant créé un Compte 6 Play. Les Services Complémentaires sont également susceptibles d’être réservés aux Utilisateurs ayant créé un Compte 6 Play, mais peuvent par dérogation être accessibles par d’autres modalités d’inscription (telles que la connexion via un compte Facebook, l’insertion d’un marqueur hashtag, etc.).

La création du Compte 6 Play implique la communication à M6 Distribution Digital par l’Utilisateur de certaines données à caractère personnel le concernant, telles que ses noms et prénoms, sa date de naissance, une adresse personnelle de courrier électronique, etc. L’Utilisateur est informé que le refus de communiquer certaines données identifiées comme obligatoires lors du processus d’inscription ne lui permettra pas de créer son Compte 6 Play et d’utiliser les services associés.

L’Utilisateur s’engage à ne fournir dans ce cadre à M6 Distribution Digital que des informations fiables, actualisées et sincères.

Le Compte 6 Play est personnel et unique pour l’ensemble des plateformes et applications sur lesquelles le Service 6 Play est accessible (pc, tablette, smartphones). L’utilisateur s’engage en conséquence à ne créer qu’un seul Compte 6 Play et à ne pas communiquer ses éléments d’identification à un tiers. En tout état de cause, l’utilisateur titulaire du Compte 6 Play demeure responsable de l’utilisation de son Compte.

II. 2.Utilisation des identifiants Facebook / Twitter

Pour faciliter sa navigation et l’usage du Service 6 Play, il est offert à l’Utilisateur la possibilité d’associer son compte Facebook et/ou Twitter à son Compte 6 Play ; étant précisé que les modes d’accès peuvent varier selon les versions du Service et les terminaux de l’Utilisateur.

Par ailleurs, certains Services Complémentaires sont susceptibles d’être réservés aux Utilisateurs se connectant grâce à leurs comptes Facebook et/ou Twitter.

II. 3. Configurations requises

Accès au Service 6 Play par un ordinateur personnel Afin d'accéder au Service 6 Play, l'Utilisateur doit posséder un ordinateur disposant de la configuration minimale recommandée suivante : La dernière version de Flash ; Connexion haut débit à Internet ; Configuration : Cookies et JavaScript activés. Le Service 6 Play est optimisé pour fonctionner sous les navigateurs les plus courants tels que Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox et Google Chrome. En cas d’incompatibilité totale ou partielle avec son navigateur (sous licence commerciale ou libre), il relève de la seule responsabilité de l’Utilisateur d’installer un navigateur compatible pour accéder au Service 6 Play et utiliser l’ensemble de ses fonctionnalités. L’Utilisateur est informé que tout ou partie des fonctionnalités du Service, telles que la visualisation des Vidéos, peuvent être soumises : à l’activation des cookies sur son ordinateur, et/ou : à la désactivation des logiciels permettant à l’utilisateur de bloquer la diffusion de tout ou partie des contenus publicitaires du Service (« ad-blocker ») En tout état de cause, M6 Distribution Digital ne saurait être tenu pour responsable de tout frais, coût ou abonnement engendré par l’accès au Service 6 Play par l’Utilisateur. Pour plus d’informations, l’Utilisateur est invité à se reporter à la rubrique « M6 et vous ».

Accès au Service 6 Play via une application dédiée aux tablettes ou téléphones portables L’Utilisateur est invité à prendre connaissance des spécificités techniques et des éventuelles évolutions de son terminal auprès du fabriquant et/ou de son revendeur. En tout état de cause, le téléchargement et l’installation de l’application du Service 6 Play est soumise à l’acceptation préalable par l’Utilisateur des conditions d’utilisation propres du fabriquant de son matériel et/ou de l’éditeur de la galerie d’applications dédiée. M6 Distribution Digital ne saurait en aucun cas engager sa responsabilité de ce fait. En outre, l’Utilisateur est informé que, selon son mode de connexion et son abonnement auprès de son opérateur de téléphonie mobile, l’utilisation du Service 6 Play est susceptible d’être soumis à des abonnements spécifiques et/ou d’engendrer des frais ou surcoûts (options de l’opérateur, frais ou restrictions de bande-passante, etc.). Il appartient à l’Utilisateur de prendre connaissance de l’ensemble de ses conditions d’accès et de souscrire le cas échéant les abonnements ou options nécessaires auprès de son opérateur. En tout état de cause, M6 Distribution Digital ne saurait être tenu pour responsable de tout frais, coût ou abonnement engendré par l’accès au Service 6 Play par l’Utilisateur.

Accès aux Fonctionnalités Interactives L’Utilisateur est informé que l’utilisation de certaines des Fonctionnalités Interactives ou de certains Services Complémentaires peut nécessiter de sa part la création préalable de comptes auprès de différents services tiers (tels que Facebook et/ou Twitter) ainsi que l’accès à ces services depuis son terminal (via Internet ou via les applications respectives de ces éditeurs tiers). L’Utilisateur est invité à se rapporter aux conditions techniques de ces applications pour les configurer de manière optimale.

II. 4. Utilisation des Fonctionnalités Interactives

Le Service 6 Play propose à l’Utilisateur des outils destinés à enrichir sa navigation et son expérience de la télévision de rattrapage, en lui permettant notamment de :

Arrêter et reprendre la lecture d’une Vidéo au même point lors de ses connexions ultérieures ;

Définir et être alerté de la diffusion de ses programmes favoris en Direct ou de leur disponibilité en rattrapage ;

Partager automatiquement son activité et/ou recommander des Vidéos sur les réseaux sociaux Facebook et/ou Twitter (selon les versions) ;

Comme utilisation de la tablette ou du téléphone comme second écran : identification du programme des chaînes du Groupe M6 regardé sur la télévision afin de synchroniser les commentaires et fournir à l’Utilisateur des contenus additionnels ;

Commenter les Vidéos et le Direct en direct avec ses contacts.

Les Fonctionnalités Interactives peuvent reposer, en tout ou partie, sur des Services Communautaires dont l’Utilisateur s’engage à respecter les règles d’usage telles que définies à l’article VII ci-après.

L’Utilisateur est informé que l’utilisation des Fonctionnalités Interactives nécessite son identification préalable au Service 6 Play, de manière distincte ou cumulative :

Par la création d’un compte dédié au Service 6 Play (le « Compte 6 Play ») ;

Par la connexion au Service 6 Play au moyen de ses identifiants aux réseaux sociaux Facebook et/ou Twitter.

Il est précisé que certaines Fonctionnalités Interactives peuvent nécessiter un mode d’identification déterminé, sauf à être inaccessibles à l’Utilisateur (par exemple, le partage de visionnage sur la Timeline Facebook de l’Utilisateur nécessite sa connexion au moyen de ses identifiants Facebook). Il appartient à l’Utilisateur de créer et d’utiliser ces comptes tiers dans le respect des conditions d’utilisation édictées par leurs éditeurs respectifs.

Pour faciliter sa navigation et l’usage du Service 6 Play, il est offert à l’Utilisateur la possibilité d’associer son compte Facebook et/ou Twitter à son Compte 6 Play ; étant précisé que les modes d’accès peuvent varier selon les versions du Service 6 Play et les terminaux de l’Utilisateur. Dans tous les cas, cette connexion est réalisée par défaut en cas d’association de son Compte 6 Play par l’Utilisateur, et il revient à ce dernier de la désactiver s’il le souhaite.

M6 Distribution Digital s’engage à respecter la confidentialité des informations communiquées par l’Utilisateur relatives à ses identifiants à des services tiers et ce, dans les limites des règles définies par l’Utilisateur lors de son inscription et qu’il peut modifier à tout moment sur les services tiers. Les règles relatives au respect des données à caractère personnel communiquées dans ce cadre ou lors de la création d’un Compte 6 Play étant précisées à l’article IV.2 ci-après.

Il est précisé que l’Utilisateur peut, à tout moment de son usage du Service 6 Play, désactiver tout ou partie des Fonctionnalités Interactives. Cette désactivation est susceptible d’empêcher l’utilisation, en tout ou partie, des Fonctionnalités Interactives et notamment des Evènements Synchronisés décrits à l’article II.3 ci-après.

En outre, l’Utilisateur est informé que, selon son mode de connexion et son abonnement auprès de son opérateur de téléphonie mobile, l’utilisation des services tiers tels que Facebook et/ou Twitter est susceptible d’être soumis à des abonnements spécifiques et/ou d’engendrer des frais ou surcoûts (options de l’opérateur, frais ou restrictions de bande-passante, etc.). Il appartient à l’Utilisateur de prendre connaissance de l’ensemble des conditions d’utilisation de ces services tiers et de souscrire le cas échéant les abonnements ou options nécessaires auprès de son opérateur. En tout état de cause, M6 Distribution Digital ne saurait être tenu pour responsable de tout frais, coût ou abonnement engendré par l’usage de ces services tiers dans le cadre du Service 6 Play par l’Utilisateur.

Le partage d’une Vidéo par l’Utilisateur, notamment sur les réseaux sociaux tels que facebook et Twitter, peut être réalisé au moyen d’un lecteur exportable (« player ») spécifique au Service 6 Play. Dans tous les cas, l’Utilisateur s’engage à respecter l’ensemble des restrictions associées à ce lecteur exportable et n’a y apporter aucune modification ou à n’effectuer sur celui-ci aucune surimpression ou incrustation de quelque type que ce soit (images, vidéos, sons, etc.), notamment promotionnelle ou publicitaire.

II. 5. Evènements Synchronisés

Parmi les Fonctionnalités Interactives proposées à l’Utilisateur, certaines permettent l’accès à des évènements ou des contenus complémentaires, en accès synchronisé avec la diffusion des services de télévisions M6. Ces « Evènements Synchronisés » peuvent consister, par exemple, en des compléments d’information en rapport avec la thématique du programme visionné, la possibilité de participer à des sondages ou à des votes en direct, des publicités interactives, des recettes de cuisine, etc.

Selon les paramètres définis par l’Utilisateur, tout ou partie des Evènements Synchronisés peuvent s’afficher directement sur un espace dédié du Service 6 Play et/ou être notifié par le biais d’un message ou d’une infobulle spécifique dans l’onglet « Encore + ».

Les Evènements Synchronisés reposent sur la synchronisation de l’application 6 Play dédiée avec le service de télévision visionné ; laquelle est réalisée par le biais du système audio du terminal de l’Utilisateur. Cette reconnaissance audio est réalisée de manière parfaitement anonyme et sans qu’aucune donnée ou information de quelque nature que ce soit ne soit relative à l’Utilisateur ne soit collectée par M6 Distribution Digital.

La synchronisation permettant le fonctionnement des Evènements Synchronisés est activée par défaut. L’Utilisateur peut cependant la désactiver à tout moment et/ou paramétrer les modalités de notification et d’affichage sur son terminal des Evènements Synchronisés selon trois niveaux distincts :

Alerte normale : les Evènements Synchronisés sont notifiés et affichés selon les paramètres par défaut lorsque l’Utilisateur a activé la synchronisation ; les notifications sont réalisées par les seules infobulles et l’index lorsque la synchronisation est désactivée.

Alerte désactivée : l’affichage des Evènements Synchronisés est désactivé par défaut et les notifications sont réalisées par les seules infobulles et l’index que la synchronisation soit activée ou non.

Alerte forcée : permet à l’Utilisateur d’être notifié et d’accéder directement aux Evènements Synchronisés les plus importants même lorsque la synchronisation est désactivée.

L’utilisateur a la possibilité de partager certains des Evènements Synchronisés sur les réseaux sociaux, et/ou avec ses contacts par le biais d’un envoi par courrier électronique. Ces partages et envois sont réalisés par l’Utilisateur sous sa seule responsabilité, notamment en ce qui concerne l’envoi des contenus à des mineurs ou l’utilisation des adresses mail de ses contacts.

Les Evènements Synchronisés consistant en des publicités sont identifiés comme tels par une mention d’information spécifique. De même, les Evènements Synchronisés pour lesquels la participation est soumise au paiement d’un prix par l’Utilisateur contiennent l’ensemble des informations préalable à ce titre.

L’Utilisateur est informé que certains Evènements Synchronisés peuvent contenir des contenus et/ou des liens hypertexte fournis par des tiers ; lesquels demeurent seuls responsables de ces contenus selon les mêmes principes et modalités que ceux définis à l’article VIII ci-après.

II. 6. Systèmes de gestion des droits numériques

Le Service 6 Play comporte un système de gestion des droits numériques, reposant sur des mesures techniques de protection (« MTP ») ayant pour objet de protéger techniquement les droits de propriété intellectuelle relatifs aux Vidéos et au Direct par le contrôle de l’accès, de l’utilisation et/ou de leur partage par l’Utilisateur.

Les MTP ont pour but de préserver le contenu des Vidéos et du Direct et d'éviter toute reproduction, modification et piratage, notamment en assurant les éventuelles restrictions d’accès territoriales et la sécurisation automatique de ceux-ci en limitant leur visionnage à la lecture seule sans possibilité de téléchargement et/ou de stockage temporaire ou définitif.

L’Utilisateur s’engage à respecter les MTP mises en place sur le Service 6 Play et à ne pas tenter de les contourner et/ou de faire échec à leur application. Tout contournement ou violation de ces MTP par l’Utilisateur, directement ou indirectement au moyen de tout logiciel tiers, entrainera la suppression irrévocable de son Compte 6 Play, sans préjudice de toute poursuite pénale à son encontre par M6 Distribution Digital. L'Utilisateur déclare être informé que les MTP sont susceptibles de limiter ou de révoquer son accès à une ou plusieurs Vidéos et/ou au Direct, ainsi que les utilisations qui peuvent en être faites, ce qu'il accepte expressément.

L'Utilisateur accepte également, sans avertissement préalable, la mise à jour automatique des MTP et les conséquences y afférentes.

M6 Distribution Digital ne saurait être tenu pour responsable des éventuelles limitations, restrictions ou altérations du matériel de l’Utilisateur (ordinateur, tablette, téléphone) du fait de la mise en place de ces MTP ou de leur tentative de contournement par l’Utilisateur.

II. 7. Respect des contraintes techniques

M6 Distribution Digital pourra être amenée, dans un souci de gestion et de bon fonctionnement du Service 6 Play, à définir des contraintes, notamment techniques, que l'Utilisateur accepte et s’engage à respecter.

Ainsi, M6 Distribution Digital pourra notamment être amenée, sans être tenue à une quelconque information préalable de l’Utilisateur, à :

Limiter la taille ou le nombre de Vidéos consultables ;

Limiter la durée de l'accès aux Vidéos accessibles à titre gratuit,

Supprimer de manière discrétionnaire des Vidéos ;

Développer et/ou supprimer certains outils ou fonctionnalités du Service 6 Play ;

A ne pas intégrer dans le Direct certains programmes spécifiques…

L'Utilisateur est invité à se reporter régulièrement à la rubrique "M6 et vous" pour prendre connaissance des éventuelles contraintes, notamment techniques, en vigueur sur le Service 6 Play.

II. 8. Usages de logiciels et protocoles tiers

La consultation du Direct ou d'une Vidéo depuis le Service 6 Play repose sur une lecture en mode flux ou en téléchargement progressif dont le fonctionnement et les protocoles d’utilisation sont déterminés en partie par des éditeurs tiers.

Aussi, l'Utilisateur déclare être informé et reconnaît que la transmission de données (notamment la réception du Direct, du flux de visionnage des Vidéos et les échanges de données via les Fonctionnalités Interactives) sur les réseaux de communication électronique et de radiocommunication mobile (Internet fixe et mobile) est soumise à des contraintes techniques qui ne sont pas sous le contrôle et la responsabilité de M6 Distribution Digital et peut comporter certains risques, et que notamment :

a. La fiabilité des transmissions, ainsi que leur confidentialité, le cas échéant, ne peut être totalement assurée ;

b. Des problèmes de saturation de réseau peuvent être rencontrés, rendant l'accès à celui-ci difficile, voire impossible ;

c. Des intrusions/virus peuvent affecter le fonctionnement de tout ou partie du Service 6 Play, des Vidéos ou du Direct, mais également détériorer le matériel informatique de l’Utilisateur ;

d. L’usage des Fonctionnalités Interactives repose sur des interconnexions et des échanges de données avec des services tiers qui ne sont pas maitrisés par M6 Distribution Digital et dont les paramètres de confidentialité sont laissés sous la responsabilité de l’Utilisateur.

e. Le Service 6 Play utilise des technologies de cache et de diffusion de données dans le but de faciliter la distribution des contenus et d'améliorer la performance média pour les utilisateurs finaux. En utilisant le Service, vous accordez au Service 6 Play le droit d’utiliser (se servir de / recourir à l’usage des) les capacités de traitement, de mémoire et de bande passante de votre appareil aux fins de faciliter la transmission de fonctionnalités pour vous et les autres utilisateurs du site, et pour faciliter le fonctionnement du réseau sur lequel le Service 6 Play fonctionne. Vous êtes seul responsable des frais de télécommunication ou d’autres frais de connectivité encourus lors de l'utilisation du Service 6 Play. Si votre utilisation du Service 6 Play dépend de l'utilisation d'un processeur et/ou de la bande passante détenus ou contrôlés par un tiers, vous reconnaissez et acceptez que votre licence d'utilisation du Service 6 Play est soumise à (est dépendant de / dépend de) l'obtention de l’accord de la tierce partie concernée pour une telle utilisation. Vous déclarez et garantissez qu'en acceptant ces conditions, vous avez obtenu ce consentement.

II. 9. Caducité de certaines mentions affichées à l’antenne

L'Utilisateur reconnaît être informé et accepte certains messages apparaissant en surimpression du programme lors de sa diffusion sur les services de télévision édités par M6 (par exemple : les bandeaux déroulants, les messages d’urgence, les indications d’accessibilité du programmes tels que l’audiodescription, les signalétiques CSA, etc.) sont susceptibles de ne pas être affichées lors de leur diffusion sous forme de Vidéos ou sur le Direct au sein du Service 6 Play.

De même, des programmes incluant ou faisant référence à des jeux-concours, des appels au vote ou à des tirages au sort sont susceptibles d’être mis en ligne sur le Service 6 Play, soit via le Direct, soit via des Vidéos. L’Utilisateur est informé que, compte-tenu de la nature du Service 6 Play, la participation aux jeux-concours évoqués lors des émissions peut ne plus être possible lors de la mise en ligne des Vidéos.

En outre, les mentions relatives aux conditions de participation des jeux-concours insérées lors de la diffusion du programme sur les services de télévision peuvent ne pas apparaître lors de la diffusion de ce programme sur le Direct.

En conséquence, l’Utilisateur est en tout état de cause invité à se reporter, pour chaque jeux-concours, au règlement officiel de celui-ci, disponible sur www.m6.fr.

L'Utilisateur renonce à tout recours à cet égard vis-à-vis de M6 Distribution Digital au titre d’un quelconque préjudice prétendument subi et qui résulterait soit d’une impossibilité de participer à un jeu-concours, soit d’une participation incorrecte à un jeu-concours déjà terminé au moment de la diffusion du programme sur le Service 6 Play.

II. 10. Flux issus des Réseaux Sociaux

Le Service 6 Play peut comporter, au sein des Fonctionnalités Interactives, l’affichage d’un flux d’agrégation issu d’un ou plusieurs Réseaux Sociaux, tels que Twitter et Facebook.

Ainsi, la rubrique « Live Tweets » permet à l’Utilisateur de consulter, directement sur le Service 6 Play et pendant la visualisation d’un programme, les tweets les plus populaires associés ou en rapport avec le programme.

Il est précisé que M6 Distribution Digital ne procède en aucun cas à une sélection a priori des messages mis en avant au sein du Service 6 Play et qu’elle ne dispose d’aucun moyen technique de suppression de ceux-ci, qui demeurent hébergés par l’éditeur du service en cause.

En conséquence, M6 Distribution Digital décline toute responsabilité dans l’hypothèse où un message intégré au sein du flux « Live Tweets » contiendrait un contenu illicite. Dans ce cas, les personnes estimant avoir un intérêt à la modération ou à la suppression de ce message sont invitées à contacter directement l’auteur dudit message et/ou l’éditeur du service concerné.