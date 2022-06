Divertissement | Emotion | Compétition

La France a un incroyable talent est de retour pour une 16ème saison avec le meilleur des talents de toute la France et d’ailleurs ! Le « talent show » le plus fou du PAF a réuni un doux condensé de diversité, folie, surprises et trouvailles. Des disciplines jamais vues sur scène, des prouesses physiques à la limite de l’impossible, des moments de grâce, d’émotion ou d’absurdité comme seule l’émission en a le secret mais aussi de belles révélations qui devraient une fois de plus bouleverser bien des carrières. © FREMANTLE MEDIA FRANCE