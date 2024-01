Sport | Actualités | Automobile Turbo ne pouvait manquer cet anniversaire, Dominique Chapatte fête cette semaine les 120 ans de Renault ! Il sera au volant notamment de trois voitures qui ont marqué leur époque : la Juva 4 (1938), l'Estafette (années 60) et la Renault 5 (années 70/80). Match : duel franco-français de compactes sportives avec la Renault Megane RS opposée à la Peugeot 308 GTI. Nouveauté : la Ford Mustang se refait une beauté avec un regard plus agressif et un intérieur plus high tech. Sport : la Citroën C3 offre sa carrosserie, certes modifiée, à la C3 WRC qui en retour met à la disposition de la citadine ses développements technologiques. Insolite : le meilleur des vidéos automobiles sur le web dans une nouvelle rubrique « Vu sur le net ». Essai : Turbo a testé en Californie la Porsche 911 Targa 4 GTS, la plus américaine des 911 et la plus « musclée » des Targa avec 450 chevaux. Et comme chaque semaine l'actualité de l'automobile.