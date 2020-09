Série-réalité

Quatre jours de festivités attendent Julien et Manon pour leur mariage. Première étape obligatoire pour sceller une union : la mairie ! Réunis autour de leurs proches et avec leurs fratés pour témoins, les deux Marseillais frappent déjà très fort avec une cérémonie pleine d'émotion, entre rires et larmes. Un moment magique à l'issue duquel Madame Marsault s'apprête à Madame Tanti... Découvrez Manon + Julien : Le mariage en exclusivité sur 6play. Copyright photo : © Libre Comme l'Art