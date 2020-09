Nouveau Nouveau Téléfilm | Romance

Amour rime avec toujours

Que se serait-il passé si Grace et Michael n'avaient pas rompu avant l'université ? Vingt ans plus tôt, ils se sont séparés pour poursuivre leurs rêves. Vingt ans plus tard, ils ont accompli leurs rêves, et aujourd'hui, le destin les a réunis... © RHI Entertainment